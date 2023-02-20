Подозрительный металлический шар диаметром примерно 1,5 м выбросило на побережье префектуры Сидзуока в районе города Хамамацу.

Район обнаружения металлического шара оцеплен, на месте работает полиция. Совместно с представителями Сил самообороны Японии она пытается определить, что представляет собой шар, случайно обнаруженный местным жителем.

На фотографиях, распространенных СМИ, видно, что предмет является гладким шаром бежевого цвета с коричневыми пятнами, похожими на ржавчину. С двух сторон у него имеются выступы с отверстиями.