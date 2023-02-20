В национальном парке «Гызылагадж» нарушен охранный режим

В ходе совместных контрольных мероприятий, проведенных сотрудниками Службы по охране биологического разнообразия, Государственной службы экологической безопасности и управления полиции на водном транспорте, был выявлен факт нарушения охранного режима на территории национального парка «Гызылагадж» под названием «Кичик корфяз».

Об этом haqqin.az сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов.

Как сообщил официальный представитель Службы охраны биоразнообразия Рашад Аллахвердиев, в настоящее время продолжается совместное расследование с правоохранительными органами с целью выявления лиц, нарушивших охранный режим, и принятия в отношении них соответствующих мер.

В ходе проведенных контрольных мероприятий с территории была убрана синтетическая сетка длиной 5585 метров.