Китай о ядерной войне
Китай призывает мировое сообщество твердо придерживаться консенсуса о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.
Об этом говорится в представленной КНР концепции инициативы глобальной безопасности, текст которой распространило агентство Xinhua.
В документе отмечается необходимость соблюдения опубликованного в январе 2022 года совместного заявления лидеров 5 государств, обладающих ядерным оружием, о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений. Кроме того, необходимо укреплять диалог и сотрудничество между странами, обладающими ядерным оружием, в целях снижения риска ядерной войны.
Также подчеркивается, что необходимо содействовать международному сотрудничеству в области ядерной безопасности, чтобы создать справедливую совместную и взаимовыгодную международную систему ядерной безопасности.
Инициатива глобальной безопасности была предложена председателем КНР Си Цзиньпином в апреле 2022 года. В опубликованной сегодня концепции Китай обозначил 6 принципов глобальной безопасности, а также выдвинул 20 приоритетных направлений для международного сотрудничества в этой сфере.