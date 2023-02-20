Китай о ядерной войне

Китай призывает мировое сообщество твердо придерживаться консенсуса о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.

Об этом говорится в представленной КНР концепции инициативы глобальной безопасности, текст которой распространило агентство Xinhua.