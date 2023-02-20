В Сумгаите пассажиры напали на водителя

20 февраля около 10 часов вечера на территории 17-го микрорайона города Сумгаит двое пассажиров такси марки Khazar пригрозили ножом водителю, жителю города М. Гумбатову, отняли у него 215 манатов, мобильный телефон и угнали автомобиль.

В результате оперативных мероприятий сотрудников полиции были задержаны жители города Айшат Тагиев и ранее судимый Рамин Шалбузов.

Управление полиции Сумгаита ведет расследование по факту.