Валерий Кантор, специально для haqqin.az, Тель-Авив 10:11

Всем известно, что рыба – это потенциальная жертва. В то же время, в зависимости от обстоятельств, любой судья может обвинить ее в том, что, заглатывая червяка и попадаясь на крючок, рыба одновременно посягает на чужую собственность. Как правило, подобные примеры преследуют сразу несколько целей, но главная из них – это продемонстрировать, какую силу имеет судейская власть в демократическом обществе. После бурного обсуждения в парламентской конституционной Комиссии, коалиция вынесла вчера на утверждение пленума Кнессета в первом чтении первые два законопроекта юридической реформы в Израиле - об изменении состава избирательной комиссии судей и о лишении БАГАЦа (Высший суд справедливости, он же Верховный суд – ред.) права признавать недействительными Основные законы.

Провалено смещение Нетаньяху Вчерашнее заседание Кнессета открылось голосованием по очередному вотуму недоверия правительству Нетаньяху, который, как и ожидалось, не прошел. После чего своды израильского законодательного собрания до поздней ночи сотрясала бурная дискуссия в отнюдь непарламентских выражениях депутатов, разгоревшаяся вокруг двух первых законопроектов о реформе израильской судебной реформы. Обсуждение началось с демонстрации, устроенной в зале пленарных заседаний Кнессета депутатами от ведущей оппозиционной партии «Еш Атид» («Есть будущее» - ред.), возглавляемой бывшим премьер-министром Яиром Лапидом. Они не давали выступить автору законопроектов, депутату Симхе Ротману, заглушая его слова и размахивая флагами Израиля, что запрещено Уставом Кнессета. После того, как несколько депутатов были выведены из зала заседаний за неподобающее поведение, Симха Ротман заявил с трибуны Кнессета: «На протяжение многих лет избиратели голосовали за правых, но в итоге получали власть левых. Суд решил, что он будет регулировать миграционную политику Израиля, суд позволил депутатам Кнессета использоваться иммунитет, чтобы направлять на нашу страну ракеты «Хезбаллы», проносить мобильные телефоны террористам, отбывающим наказание в тюрьмах, участвовать в антиизраильских акциях и при этом оставаться депутатами парламента». (Речь идет трех арабских депутатах Кнессета - Азми Бешаре, сбежавшем в Сирию в 2007 году после обвинения в шпионаже в пользу «Хезболлы», Баселе Ратасе, снабжавшем телефонами осужденных террористов, и Ханин Зуаби - В.К.).

Тем самым, Биньямин Нетаньяху и его министры доказали, что ни протесты значительной части общества, ни призывы руководства Евросоюза, ни корректно-сдерживающие сигналы из Белого дома никак не влияют на их решимость провести судебную реформу, которую правый национальный лагерь Израиля считает «восстановлением исторической справедливости», а левоцентристский – «попыткой государственного переворота». Страну сотрясают демонстрации Следует отметить, что, накануне пленарного заседания, перед Кнессетом собрались свыше 40 тысяч демонстрантов, которые несли лозунги «Ни шагу назад!» и «Сражаемся за наш дом!» Одновременно массовые демонстрации прошли в Кармиэле, Тель-Авиве, Араде, Кфар-Сабе и в других городах Израиля. Рано утром начались демонстрации возле учебных заведений, которые проходили под лозунгом «Без демократии нет образования». «Не для того мы сражались за страну, чтобы сдать ее без боя!» - заявил демонстрантам генерал-лейтенант Дан Халуц, бывший начальник Генерального штаба ЦАХАЛа. А Дан Меридор, бывший министр юстиции, один из «принцев» партии Ликуд и ближайших сподвижников Биньямину Нетаньяху, обратился к главе правительства с призывом подумать, какое наследство он оставит Израилю.

«Вы можете войти в историю, как разрушитель демократии и судебной системы", - предупредил Меридор. За несколько часов до голосования стало известно, что партия "Наш дом Израиль", возглавляемая бывшим министром финансов Авигдором Либерманом, заявила о решении бойкотировать голосование по законопроектам коалиции. "Сам по себе факт голосования придаст этим законопроектам легитимность, – заявил Либерман. – Эти законопроекты противоречат «Декларации независимости», и я призываю президента Герцога не подписывать их". В то же время, Авигдор Либерман призвал немедленно прекратить "опасную риторику", в соответствии с которой раскол общества, вызванный намерением правящей коалиции провести юридическую реформу, может привести к гражданской войне в Израиле.

"Да – самым жестким протестам и демонстрациям, да – противоборству в Кнессете, но категорически нет – братоубийственной войне!" – продекларировал лидер партии «Наш дом Израиль». В ответ премьер-министр Нетаньяху обвинил организаторов протестных выступлений в стремлении "растоптать демократию". Выступая на заседании фракции Ликуда в кнессете, глава правительства, в частности, заявил: "Времени на переговоры есть предостаточно, и мы готовы к диалогу. К сожалению, лидеры протеста против юридической реформы грубо попирают демократию, призывая к гражданскому неповиновению, к братоубийственной войне и кровопролитию на улицах. Сегодня они превзошли самих себя. Здесь, в Кнессете, народные избранники голосуют за принятие решений. Это называется демократией". В кого выстрелит ШАБАК? По мнению иностранных наблюдателей, отслеживающих на протяжение последних недель события в Израиле, в нагнетании наэлектризованной, чреватой непредсказуемыми последствиями внутриполитической атмосферы в равной степени повинны оба лагеря, что придает расколу израильского общества пугающую, экзистенциальную глубину. Кто-то из обозревателей уже назвал попытку реформировать судебную систему «обнажением нерва демократии», что и в самом деле может привести к гражданской войне. Такого рода прогнозы подтверждаются жестким, подчас на грани закона, противостоянием сторон. Так, перед вчерашним заседанием Кнессета, резервисты ЦАХАЛа из организации «Братья по оружию» блокировали дом Симхи Ротмана, главы Комиссии Кнессета по законодательству. Ему не давали выехать из дома и скандировали: «Не позволим превратить Израиль в Иран!» Аналогичные демонстрации проходили возле домов наиболее активных сторонников судебной реформы - депутата Кнессета Тали Готлиб и министра просвещения Йоава Киша. В Ашкелоне демонстранты развернули перед домом министра сельского хозяйства Ави Дихтера, бывшего главы ШАБАКа, плакаты «Проснись, Дихтер, дом уже горит!» и «Дихтер, где твое мужество?!».

В свою очередь, Яир Нетаньяху, старший сын премьер-министра Израиля обвинил ШАБАК («Ширут Битахон ha-Клали» - служба внутренней безопасности – ред.) в причастности к “перевороту” против его отца и призвал на своей странице в Twitter «предать этих людей суду и посадить их в тюрьму на долгие годы”. Обвинение Яира стало реакцией на твит сторонника Нетаньяху, эксперта Эли Зипори, утверждающего, что сотрудники ШАБАК, работающие водителями премьер-министра, «сливают» дискретную информацию известному израильскому журналисту Бену Каспиту. Здесь следует подчеркнуть, что в эскалации внутриполитической напряженности израильские СМИ, пожалуй, играют особую роль. Причем порой они явно перехлестывают тот профессиональный рубеж, за которым объективное информирование аудитории больше напоминает раскачивание лодки в штормовую погоду. В этой связи характерна статья журналиста Амира Тиборна об отношении США к судебной реформе правительства Израиля, вышедшая в газеты «Haaretz» под совершенно скандальным заголовком «Посол Найдс, это не дождь, это правительство Нетаньяху плюет на Америку». Главный претензия публикации сводится к тому, что «фанатики из правительства Нетаньяху» жестко отреагировали на «дружеский совет» посла США в Израиле Тома Найдса, связанный с планом ослабления израильской системы правосудия.