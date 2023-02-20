6 февраля в различных регионах Турции была зафиксирована серия землетрясений, приведших к многочисленным жертвам. Фонд Red Hearts, основателем которого является Kapital Bank, запустил акцию по сбору средств под названием «Türkiyə üçün bir ürək olaq» («Единым сердцем с Турцией!») с целью оказания помощи пострадавшим от этого страшного стихийного бедствия.

В качестве продолжения этой акции между фондом Red Hearts и «Ahbap Derneği» подписан меморандум о взаимном сотрудничестве. На церемонии подписания приняли участие члены правления Фонда Red Hearts Севда Хагвердиева и Юсиф Поладов, а также члены правления «Ahbap Derneği» Халук Левент и Хусейн Кючюк.

Президент Фонда Севда Хагвердиева, выступившая с речью до подписания меморандума о взаимном сотрудничестве, рассказала о создании акции «Türkiyə üçün bir ürək olaq» («Единым сердцем с Турцией!») с целью оказания поддержки лицам, пострадавшим от землетрясения. Сумма в размере 600 000 манат, собранная более чем 26 000 человек в течение 10 дней, будет передана в «Ahbap Derneği».

Далее выступил Халук Левент, отметивший братские узы двух народов и выразивший глубокую признательность правительству Азербайджана за гуманитарную помощь, а также фонду Red Hearts и всему азербайджанскому народу за проведение этой акции.

Следует отметить, что в рамках меморандума предусматривается осуществление социально и общественно значимых совместных проектов, принятие мер в направлении оказания помощи и поддержки населения, пострадавшего в результате землетрясения и других стихийных бедствий, а также организация совместных благотворительных проектов.

Фонд Red Hearts был основан в декабре 2019 года по инициативе сотрудников Kapital Bank. Организация, которая в настоящее время осуществляет свою деятельность как фонд, главным образом оказывает помощь детским домам, приютам и нуждающимся людям. На официальном сайте https://redhearts.az можно cделать пожертвование, подробно узнать о деятельности фонда, реализуемых благотворительных проектах и акциях, будущих планах и другую интересную информацию.