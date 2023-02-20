ЕС продлил санкции против России
Евросоюз официально продлил санкции в отношении России до 24 февраля 2024 года.
Постановление Совета ЕС опубликовано в «Официальном журнале Евросоюза».
«Ограничительные меры должны быть продлены до 24 февраля 2024 года», - говорится в заявлении.
В нем указано, что решение вступает в силу на следующий день после публикации в «Официальном журнале Евросоюза».
В соответствии с данными внешнеполитической службы ЕС, сейчас список антироссийских санкций состоит из 1 386 физических лиц и 171 компании.