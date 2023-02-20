Тегеран готов провести встречу глав МИД стран формата «3 + 3»

Иран готов провести встречу с министрами иностранных дел Азербайджана, Турции, России, Армении и Грузии в формате «3 + 3» в Тегеране.

Об этом заявил глава МИД Ирана Амир Хоссейн Абдоллахиан во время встречи с заместителем российского внешнеполитического ведомства Александром Грушко, сообщается в официальном Telegram-канале иранского МИД.