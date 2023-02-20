Трамп: Политика Байдена по Украине грозит Третьей мировой войной

Президент США Джо Байден своей политикой в отношении Украины, возможно, толкает человечество к Третьей мировой войне.

Такое мнение выразил бывший американский лидер Дональд Трамп.

«Если вы следите и понимаете шаги, которые предпринимает Байден в отношении Украины, то увидите, что он систематически, но, возможно, неосознанно подталкивает нас к тому, что вскоре может стать Третьей мировой войной. Разве это не безумие?», - написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.