Александр Караваев, Ильгар Гусейнов 10:47

Сегодня в Баку при поддержке Торгового представительства РФ в Азербайджане состоится второе в этом году дискуссионное мероприятие, в организации которого приняли участие Евразийский экспертно-аналитический центр, Посольство России в Азербайджане, Институт экономики, менеджмента и бизнеса. Тема "Азербайджан - место стыковки интеграционных инициатив Евразии" в значительной степени раскрывает тезисы январской дискуссии, где в качестве основного докладчика выступал эксперт «Валдайского клуба», российский политолог Фархад Ибрагимов.

В нынешнем мероприятии принимают участие ведущие азербайджанские экономисты и политологи, а также, что немаловажно, приглашены представители дипломатических миссий Китая, Турции, Узбекистана, Туркменистана, Кыргызстана. В рамках дискуссии запланировано и выступление Дмитрия Ежова – начальника отдела международного взаимодействия Департамента развития интеграции Евразийской Комиссии.

Ключевым спикером назначен Федор Черницын, занимающий должность заместителя руководителя секретариата вице-премьера правительства РФ Алексея Оверчука. Напомним, что в обязанности Черницына входит координация трёхсторонней комиссии вице-премьеров Азербайджана, России и Армении по развитию транспортных коммуникаций, равно как и координация многосторонней деятельности российских экономических структур в пространстве СНГ и ЕАЭС. Иными словами, фактически он курирует вопросы комплексного взаимодействия и интеграции, которые и станут ключевыми в нынешней дискуссии. Очевидно, при этом, что главные интеграционные структуры постсоветского пространства – СНГ, ЕАЭС, ШОС – вошли в фазу сопряжения. Пандемия и война на Украине, будучи кризисами глобального характера, только усилили данные процессы, хотя нельзя отрицать, что они же обострили и ряд нерешённых противоречий.

По этой причине основной лейтмотив сегодняшней дискуссии в Баку связан с первоочередным вопросом: могут ли постсоветские объединения опираться на собственную ресурсную и технологическую базу, и если да, то в какой степени? Для ответа на него необходимо понять, есть ли возможность для создания независимой финансово-расчетной системы, а также какова философия общего развития на евразийском постсоветском пространстве. В материалах конференции перечислен ряд достижений и возрастающих статистических характеристик ЕАЭС. В частности, отмечается, что за период с 2015 по 2022 годы взаимная торговля внутри ЕАЭС выросла на 62%; по итогам 11 месяцев 2022 года она составила 73,9 млрд. долл. В ее структуре сокращается доля минеральной продукции (с 33,3% до 21,6%) при стабильном росте значимости транспортных средств, продовольствия, химической промышленности, продукции второго-третьего передела. Есть надежда, что спад российской экономики, прогнозируемый в 2023 году, не приведет к заметному снижению общих показателей и, возможно, будет компенсирован за счёт роста казахстанской экономики. Объективные данные показывают, что растет доля использования национальных валют во взаимных расчетах (доходит до 75%). Учитывая, что тенденция к переводу товарооборота между Россией и Турцией на расчеты в рублях усиливается, она повлияет на использование национальных валют в группах ЕАЭС и ОТГ, которые в значительной степени совпадают по составу участников.

Внешняя торговля ЕАЭС также развивается достаточно активно: с 2015 по 2021 годы отмечается рост на 45,6% - с 579 до 844 млрд. долл. В текущем году могут завершиться переговоры по присоединению Ирана к зоне свободной торговли ЕАЭС и начаться процедуры по подписанию документов. В среднесрочной перспективе это откроет новые реалии и для азербайджанского предпринимательского сообщества. Один из ключевых показателей интеграции - общий рынок госзакупок. Несмотря на сложности его формирования и уязвимость национальных защитных механизмов перед крупными монополистами, его объём составляет порядка 150 млрд. долл. (70% торгов уже проводятся в электронной форме). Относительно новое достижение ЕАЭС - общий рынок услуг. Тем не менее, за непродолжительный срок он успел охватить около 60% всех услуг внутри ЕАЭС, предоставляемых в сферах строительства, туризма, лизинга. Как указано в тексте основного доклада сегодняшней встречи, "для работы в России – например, в сфере туризма, – туроператору из другого государства-члена Союза не нужно дополнительно регистрировать компанию и включаться в российский реестр туроператоров. Все лицензии, разрешения и квалификации поставщика услуг признаются без необходимости повторного подтверждения. Это очень существенное сокращение издержек. В 2024 году ожидается новая волна расширения общего рынка услуг". Азербайджан – ЕАЭС – что дальше? Что касается интересов Азербайджана в ЕАЭС, то достаточно четко их выразил первый замминистра экономики Азербайджана Эльнур Алиев в ходе XV Веронского евразийского форума, состоявшегося в Баку осенью прошлого года. Главный интерес — это прямые инвестиции стран ЕАЭС в совместные проекты. Естественно, что особая заинтересованность Баку в инвестициях связана с появлением новых экономических районов - Карабахского и Восточно-Зангезурского. Во вторую очередь для Азербайджана важен рост взаимной торговли. Если по итогам 2021 года рост товарооборота Азербайджана со странами ЕАЭС составил 14%, то за 9 месяцев 2022 года он увеличился на 31%. В целом удельный вес стран ЕАЭС во внешней торговле Азербайджана в разные годы составлял от 8% до 10,5%. Это достаточно значимая величина, учитывая, что основная доля экспортно-импортных операций осуществляется между Азербайджаном, Россией и Казахстаном, где основную долю составляют экспортные несырьевые товары либо нефте- и газохимия высокого передела.

Таким образом, экономическое пространство СНГ/ЕАЭС, с одной стороны, формирует потребительскую "якорную" базу запросов для экспорта аграрной и неуглеводородной части экономик стран региона, с другой – поддерживает производства с высокой добавленной стоимостью. В то же время в отношении ЕАЭС у Баку есть ряд не вполне проясненных вопросов, которые могут таить в себе риски. В частности, подключение Азербайджана к единым таможенным тарифам и вхождение в общий пул аккумуляции платежей (Таможенный Союз) может привести к тому, что Баку частично утратит контроль над этими сферами, что может привести к отрицательным последствиям. По этой причине на сегодняшний день Азербайджан во внешнеэкономических отношениях проводит политику развития двухсторонних связей, активно способствуя интеграции в сфере транспорта и логистики. Действительно, логистика – это основной ресурс Азербайджана как в случае ШОС, так и в плане взаимодействия с ЕАЭС, СНГ и ОТГ. Только по транспортному коридору "Север-Юг" через Азербайджан поэтапно может быть перевезено от 15 до 30 млн тонн грузов в год. Ключевые работы на территории Азербайджана как по Транскаспийскому международному транспортному маршруту и Среднему коридору, так и по МТК «Север-Юг» завершены. Сквозное ЖД сообщение через Азербайджан доступно как в меридианном, так и в широтном направлениях. При этом ведутся работы по расширению и модернизации железнодорожной линии Баку-Ялама (граница с РФ), готовится к модернизации железнодорожная линия Алят-Астара (граница с Ираном).

ШОС как глобальный регулятор Транспортная тематика занимает существенное место и в азербайджанской повестке ШОС. Резонно предположить, что в случае, если инициатива Узбекистана разработать "Стратегию развития государств ШОС до 2040 года" будет поддержана участниками объединения, Азербайджан сможет внести в данный документ собственные предложения. На данный момент Азербайджан и ШОС сотрудничают в области гармонизации нормативной базы в сферах перемещения товаров и услуг, единой цифровой маркировки товаров и таможенных процедур, а также по вопросам предотвращения дефицита продовольствия и обеспечения взаимной компенсации экономик. Россия-Турция: от соперничества к союзничеству Наиболее интересная часть доклада Черницына посвящена взаимоотношениям России и Турции. Будучи специалистом по Турции, он аргументированно указывает, что в ХХ веке Россия и Турция совершили переход от соперничества к сотрудничеству: "... Советская Россия в 1920 г. первой признала новую Турецкую Республику и оказала ей военную и экономическую помощь, быстро наладив поставки продовольствия, медикаментов, текстиля и одежды, при том, что в самой России шла гражданская война".

Дипломат проводит небольшой экскурс в историю и напоминает, что Советский Союз и Турция в течение ХХ века играли в обреченную на поражение игру под названием "догнать Запад": "В этой игре мы не могли выиграть, потому что выигрывает всегда тот, кто пишет правила. СССР участвовал в написании правил всего один раз, когда мы победили в Великой Отечественной войне и написали устав ООН. Больше нас к международным делам не допускали. Но Турцию к ним не допускали вообще никогда..." Учитывая данный опыт, Путин и Эрдоган "фактически выступают с единых позиций по вопросам защиты суверенитета, обеспечения национальных интересов и формирования многополярного мира, свободного от постоянного доминирования одного-единственного игрока".