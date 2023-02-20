Британская разведка о количестве погибших мирных украинцев

По оценкам независимых исследований, с начала войны в Украине погибли более 16 000 мирных жителей, сообщила Служба разведки Минобороны Великобритании.

«С начала крупномасштабного вторжения России в Украину до 13 февраля 2023 года Верховный комиссар ООН по правам человека зафиксировала 18 955 жертв среди гражданского населения, в том числе, 7 199 погибших и 11 756 раненых. 697 жертв среди гражданского населения произошли в январе 2023 года. Однако Верховный комиссариат полагает, что фактические цифры намного выше», - говорится в сообщении.

На основании других независимых исследований, британская разведка предполагает, что на войне убито более 16000 мирных жителей.

«Данные на январь 2023 года показывают, что насилие продолжается вдоль линии фронта протяженностью 1200 км, но сосредоточено в Донецкой, Луганской и Запорожской областях. В январе 2023 года интенсивность обстрелов как медицинских, так и образовательных учреждений возросла», - отмечается в информации Минобороны.