Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился в городе Кахраманмараш с азербайджанскими волонтерами, находящимися в братской стране для оказания помощи пострадавшим в результате землетрясения, сообщили в Фонде молодежи Азербайджана.

Глава государства поблагодарил азербайджанских волонтеров, работающих в зоне бедствия. «Добро пожаловать, добро пожаловать. Машаллах. Наши азербайджанские братья», - сказал в ходе встречи глава турецкого государства. Азербайджанские волонтеры, в свою очередь, выразили соболезнования президенту Эрдогану.