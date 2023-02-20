В Кабуле взрыв ОБНОВЛЕНО
Названа причина взрыва в центре Кабула.
Телеканал Tolo News проинформировал со ссылкой на секретаря полицейского управления Кабула Халида Задрана, что сдетонировала магнитная мина, заложенная в частный автомобиль.
По версии Задрана, пострадавших в результате взрыва нет, ведется расследование обстоятельств случившегося.
*** 11:53
Взрыв произошел в центре Кабула.
Об этом сообщила газета Hasht-e Subh со ссылкой на местные источники.
По их данным, инцидент произошел в 10:40 по местному времени (10:10 по Баку) недалеко от мечети. Подробности выясняются.
Представители местной администрации пока не прокомментировали случившееся.