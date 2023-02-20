Названа причина взрыва в центре Кабула.

Телеканал Tolo News проинформировал со ссылкой на секретаря полицейского управления Кабула Халида Задрана, что сдетонировала магнитная мина, заложенная в частный автомобиль.

По версии Задрана, пострадавших в результате взрыва нет, ведется расследование обстоятельств случившегося.

*** 11:53

Взрыв произошел в центре Кабула.

Об этом сообщила газета Hasht-e Subh со ссылкой на местные источники.

По их данным, инцидент произошел в 10:40 по местному времени (10:10 по Баку) недалеко от мечети. Подробности выясняются.

Представители местной администрации пока не прокомментировали случившееся.