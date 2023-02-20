«КазТрансОйл» - оператор магистральных нефтепроводов в Казахстане - не начал в феврале транзит нефти из порта Актау в Баку с дальнейшей транспортировкой по нефтепроводу «Баку - Тбилиси - Джейхан» (BTC) в связи с временной приостановкой погрузочных операций на турецком морском терминале Джейхан. Об этом сообщила пресс-служба компании, передает «Интерфакс-Казахстан».

7 февраля АО «КазТрансОйл» получило уведомление о форс-мажорных обстоятельствах в связи с временной приостановкой погрузочных операций морского терминала Джейхан. В связи с этим экспорт нефти из порта Актау в Баку с дальнейшей транспортировкой по нефтепроводу «Баку - Тбилиси - Джейхан» был приостановлен, говорится в сообщении.

Компания уточняет, что речь идет о нефти госкомпании «КазМунайГаз» из ресурсов «Тенгизшевройла» - оператора разработки месторождения Тенгиз.

*** 12:19

Экспортные поставки «КазМунайГаза» (КМГ) из ресурсов «Тенгизшевройл» (ТШО) по маршруту Баку - Тбилиси - Джейхан» (BTC) сорвались из-за землетрясения в Турции. Об этом сообщил журналистам генеральный директор ТШО Кевин Лайон, передает «Интерфакс-Казахстан».

«На данный момент мы работаем с «КазМунайГазом» с тем, чтобы определить и сформировать такой маршрут, потому что с Тенгиза будет отгрузка железнодорожным транспортом. К сожалению, как вы все знаете, трагическое землетрясение, которое имело место в Турции, повлияло на объекты инфраструктуры и, соответственно, повлияло на терминал Джейхан в Турции», - сказал Лайон, отвечая на вопрос, планирует ли КМГ экспортные поставки нефти по BTC в феврале из ресурсов ТШО.