Казахстан не начал транзит нефти по BTC в связи с форс-мажором в Джейхане ОБНОВЛЕНО
«КазТрансОйл» - оператор магистральных нефтепроводов в Казахстане - не начал в феврале транзит нефти из порта Актау в Баку с дальнейшей транспортировкой по нефтепроводу «Баку - Тбилиси - Джейхан» (BTC) в связи с временной приостановкой погрузочных операций на турецком морском терминале Джейхан. Об этом сообщила пресс-служба компании, передает «Интерфакс-Казахстан».
7 февраля АО «КазТрансОйл» получило уведомление о форс-мажорных обстоятельствах в связи с временной приостановкой погрузочных операций морского терминала Джейхан. В связи с этим экспорт нефти из порта Актау в Баку с дальнейшей транспортировкой по нефтепроводу «Баку - Тбилиси - Джейхан» был приостановлен, говорится в сообщении.
Компания уточняет, что речь идет о нефти госкомпании «КазМунайГаз» из ресурсов «Тенгизшевройла» - оператора разработки месторождения Тенгиз.
*** 12:19
Экспортные поставки «КазМунайГаза» (КМГ) из ресурсов «Тенгизшевройл» (ТШО) по маршруту Баку - Тбилиси - Джейхан» (BTC) сорвались из-за землетрясения в Турции. Об этом сообщил журналистам генеральный директор ТШО Кевин Лайон, передает «Интерфакс-Казахстан».
«На данный момент мы работаем с «КазМунайГазом» с тем, чтобы определить и сформировать такой маршрут, потому что с Тенгиза будет отгрузка железнодорожным транспортом. К сожалению, как вы все знаете, трагическое землетрясение, которое имело место в Турции, повлияло на объекты инфраструктуры и, соответственно, повлияло на терминал Джейхан в Турции», - сказал Лайон, отвечая на вопрос, планирует ли КМГ экспортные поставки нефти по BTC в феврале из ресурсов ТШО.
«На данный момент у нас нет возможности запустить тестовые отгрузки, поэтому маршрут пока еще не запущен. Мы молимся за тех людей, которые пострадали в результате этого, и ждем, когда у нас появится возможность провести испытания», - отметил он.
«Тенгизшевройл» разрабатывает нефтегазовые месторождения Тенгиз и Королевское в Атырауской области Казахстана. Участниками ТОО «Тенгизшевройл» являются Chevron (доля участия 50%), ExxonMobil Kazakhstan Ventures Inc (25%), Казахстан через нацкомпанию «КазМунайГаз» (20%), Lukarco (5%).