Данилов: Война закончится, когда украинские танки будут на Красной площади

Он также отметил, что «РФ суждено самоуничтожиться, а Путин войдет в историю как человек, разрушивший Россию».

Об этом в интервью The Sun заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

Конец войны наступит, когда украинские танки будут на Красной площади.

«Россия будет раздроблена в ближайшие 12 месяцев. Это неизбежно», - сказал он.

Кроме того, глава СНБО считает, что «Путин – близнец Гитлера и умрет так же».

При этом Данилов убежден, что «Кремль замышляет разделить Украину как Северную и Южную Корею, чтобы создать у РФ иллюзию победы».