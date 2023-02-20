Данилов: Война закончится, когда украинские танки будут на Красной площади
Конец войны наступит, когда украинские танки будут на Красной площади.
Об этом в интервью The Sun заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
Он также отметил, что «РФ суждено самоуничтожиться, а Путин войдет в историю как человек, разрушивший Россию».
«Россия будет раздроблена в ближайшие 12 месяцев. Это неизбежно», - сказал он.
Кроме того, глава СНБО считает, что «Путин – близнец Гитлера и умрет так же».
При этом Данилов убежден, что «Кремль замышляет разделить Украину как Северную и Южную Корею, чтобы создать у РФ иллюзию победы».