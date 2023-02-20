Во сколько обошлась миру война в Украине?
Война в Украине обошлась всему миру в $1,6 трлн в прошлом году.
Об этом свидетельствуют подсчеты кельнского института экономических исследований IW.
Выдержки из доклада, который еще не был обнародован, публикует газета Rheinische Post.
По словам автора доклада Михаэля Грёмлингена, экономические показатели в 2022 году оказались на $1,6 трлн ниже, чем были бы без войны в Украине.
В текущем году последствия конфликта могут обойтись мировой экономике в $1 трлн, говорится в сообщении.
Представители института в качестве основы для своих расчетов взяли прогнозы Международного валютного фонда, в котором сравниваются фактические экономические показатели по итогам 2022 года с прогнозами от 2021 года - то есть до войны.
IW пишет, что боевые действия привели к сокращению производства, нарушили цепочки поставок, способствовали росту цен на энергоносители. Это, в свою очередь, спровоцировало скачок инфляции и снижение покупательной способности.