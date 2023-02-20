Во сколько обошлась миру война в Украине?

Выдержки из доклада, который еще не был обнародован, публикует газета Rheinische Post.

Война в Украине обошлась всему миру в $1,6 трлн в прошлом году.

По словам автора доклада Михаэля Грёмлингена, экономические показатели в 2022 году оказались на $1,6 трлн ниже, чем были бы без войны в Украине.

В текущем году последствия конфликта могут обойтись мировой экономике в $1 трлн, говорится в сообщении.

Представители института в качестве основы для своих расчетов взяли прогнозы Международного валютного фонда, в котором сравниваются фактические экономические показатели по итогам 2022 года с прогнозами от 2021 года - то есть до войны.

IW пишет, что боевые действия привели к сокращению производства, нарушили цепочки поставок, способствовали росту цен на энергоносители. Это, в свою очередь, спровоцировало скачок инфляции и снижение покупательной способности.