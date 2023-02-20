«Я не думаю, что для нас визит президента США даже в Украину является каким-то таким уж из ряда вон выходящим событием, которое способно повлиять на нашу внутреннюю политику», - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, пришлось ли вносить изменения в послание Путина Федеральному собранию в связи с визитом Байдена в Украину.

Визит президента США Джо Байдена в Украину не является для России экстраординарным событием, способным повлиять на внутрироссийские дела.

«Давайте все-таки оставаться суверенными и не обращать внимание ни на что. Давайте все-таки считать, что главный приоритет для нас - это мы сами и наша повестка дня», - отметил Песков.

Он также сообщил, что Путин не планирует смотреть выступление Байдена в Польше.

«Я не думаю, что Владимир Путин будет следить лично. Естественно, мы основные тезисы ему доложим, как мы обычно это делаем - во всех наших бумагах, дайджестах и так далее», - сказал представитель Кремля.