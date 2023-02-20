Напавший на Салмана Рушди получит награду от иранского фонда

Иранский фонд имени имама Хомейни пообещал наградить человека, который совершил покушение на писателя Салмана Рушди. Reuters со ссылкой на иранское телевидение передает, что в качестве награды ему подарят участок сельскохозяйственной земли в 1000 кв.м (0,1 га).

«Мы искренне благодарим за отважный поступок молодого американца, который осчастливил мусульман, лишив Рушди глаза и руки», — заявил секретарь фонда Мохаммад Исмаил Зареи, назвав писателя «живым мертвецом». Зареи отметил также, что награду может получить как сам нападавший, так и его законный представитель.

75-летний британский писатель Салман Рушди подвергся нападению во время выступления на литературном мероприятии в Нью-Йорке в августе 2022 года. 24-летний мусульманин из Нью-Джерси Хади Матар нанес писателю несколько ударов ножом. Рушди выжил, но лишился глаза, кроме того, у него парализовало руку. Нападавший был задержан на месте.

Рушди родом из семьи индийских мусульман. В 1988 году он опубликовал роман «Сатанинские стихи», который в исламском мире назвали кощунственным. Вскоре после этого тогдашний лидер Ирана аятолла Рухолла Хомейни издал фетву, призывающую к убийству Рушди.