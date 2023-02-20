Военная разведка Украины: в России готовят массовую мобилизацию студентов

В России в рамках новой волны мобилизации готовятся массово призывать на фронт студентов очных отделений вузов, утверждает Главное управление разведки Минобороны Украины.

«Для этого создаются так называемые «участки оповещения», которые будут оказывать помощь военкоматам по вручению повесток студентам очной формы обучения», — говорится в сообщении украинской разведки.

В подтверждение этой информации ГУР публикует копию приказа от 9 февраля, приписываемого руководству Томского государственного педагогического университета. В документе содержится требование выделить определенное количество студентов и сотрудников для работы на «участках оповещения». При этом, как утверждается, включение в состав «участков» происходит без согласия или даже предварительного информирования определенных студентов и сотрудников. Такие же распоряжения получили сотрудники Новосибирского педагогического университета и Томского политехнического университета, говорят в ГУР.

Вероятно, мобилизация будет проведена до 1 апреля — начала весеннего призыва на срочную службу. При необходимости начало призыва может быть отсрочено.