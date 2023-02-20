Песков о приоритетах Путина

Об этом в эфире Первого канала заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможных темах послания Путина Федеральному собранию.

Президент России Владимир Путин всегда держит в фокусе внимания вопросы «спецоперации» и социально-экономического развития страны и поддержки граждан.

«Конечно, и то, и другое являются безусловными приоритетами для президента. Если первое – «СВО» - является вопросом экзистенциональным для нашей страны и для всего нашего народа, и лично для президента, то социально-экономическая политика, забота о людях, о сохранении людей, о сбережении русского народа - это еще один безусловный приоритет для всех нас», - сказал Песков.

По его словам, послание Путина парламенту продлится минимум час.

«Сегодняшнее выступление Владимира Путина будут внимательно изучать во всем мире», - сказал представитель Кремля.