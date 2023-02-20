В Беларуси заявили о «прямых угрозах военной безопасности»

Об этом на брифинге для иностранных военных атташе заявил начальник Департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества полковник Валерий Ревенко.

«В целом складывающуюся международную обстановку вокруг Республики Беларусь мы характеризуем как кризисную, подразумевающую наличие прямых угроз военной безопасности Республики Беларусь. Прежде всего эти угрозы связаны с ускоренной масштабной милитаризацией Европейского континента и поступательным наращиванием вблизи наших границ иностранного военного присутствия», - приводит слова Ревенко пресс-служба оборонного ведомства.

По его словам, НАТО уже может создать ударные группировки на белорусском направлении.

«По сути, сформированы условия, при которых на основе уже развернутых воинских частей и подразделений Объединенных вооруженных сил НАТО в кратчайшие сроки могут быть созданы ударные группировки войск для их применения на белорусском направлении», - сказал Ревенко.

Он напомнил, что «уже сейчас в Европе на постоянной основе дислоцируются более 60 тыс. военнослужащих США, оснащенных современным ударным вооружением, а также около 34 тыс. солдат НАТО в рамках так называемого усиления восточного фланга альянса и проводимых операций и миссий в Восточной Европе, из которых свыше 22 тыс. сосредоточены непосредственно в Польше и странах Балтии».