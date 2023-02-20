«Чем более дальнобойные западные системы будут поступать, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от наших границ», - сказал президент РФ, обращаясь к Федеральному собранию.

«Цель Запада — нанести стратегическое поражение России. Покончить с нами. Мы именно так все это понимаем. Речь идет о существовании нашей страны. Но они не могут не понимать, что победить Россию на поле боя невозможно, а потому ведут информационные атаки. Целью выбирают молодое поколение», - заявил Путин.

«Наш многонациональный народ поддержал спецоперацию. В этой поддержке проявился настоящий патриотизм», - отметил Путин.

«Запад стремится перевести конфликт в Украине в фазу глобального противостояния, мы это так понимаем и будем соответствующим образом реагировать», - сказал президент. По его мнению, Украину используют как таран против России.

Путин также заявил, что те, кто встал на путь предательства России, понесут ответственность по закону. При этом он подчеркнул, что власти не намерены организовывать «охоту на ведьм».