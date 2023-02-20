Путин о предателях России: Понесут ответственность по закону прямой эфир; обновляется 13:36
«Чем более дальнобойные западные системы будут поступать, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от наших границ», - сказал президент РФ, обращаясь к Федеральному собранию.
«Цель Запада — нанести стратегическое поражение России. Покончить с нами. Мы именно так все это понимаем. Речь идет о существовании нашей страны. Но они не могут не понимать, что победить Россию на поле боя невозможно, а потому ведут информационные атаки. Целью выбирают молодое поколение», - заявил Путин.
«Наш многонациональный народ поддержал спецоперацию. В этой поддержке проявился настоящий патриотизм», - отметил Путин.
«Запад стремится перевести конфликт в Украине в фазу глобального противостояния, мы это так понимаем и будем соответствующим образом реагировать», - сказал президент. По его мнению, Украину используют как таран против России.
Путин также заявил, что те, кто встал на путь предательства России, понесут ответственность по закону. При этом он подчеркнул, что власти не намерены организовывать «охоту на ведьм».
* * * 13:26
«Мы защищаем жизнь людей, свой родной дом. А Запад потратил более $150 млрд на пособничество киевскому режиму. А беднейшим странам за 2022 год выделили $60 млрд. ...На недавней конференции в Мюнхене звучали бесконечные обвинения в адрес России. А это они выпустили джинна из бутылки, целые регионы погрузив в хаос», - заметил Путин.
Российский лидер уверяет, что РФ не воюет «с народом Украины, он стал заложником западных хозяев. Десятилетиями разрушали украинскую промышленность. В таких условиях легко черпать материал для боевых действий. Людей превратили в расходный материал... Ответственность полностью лежит на западных элитах и киевском режиме».
«В 30-е годы прошлого века Запад открыл путь к власти нацистам в Германии. А теперь из Украины стали делать Антироссию — проект, который уходит корнями в 19-й век. С одной целью — оторвать исторические территории, которые сейчас называются Украиной, от нашей страны», - утверждает Путин.
* * * 13:19
«Мы делали все возможное, чтобы решить проблему мирными средствами. Терпеливо вели переговоры, но за нашей спиной готовился совсем другой сценарий», - говорит президент РФ.
«Страны Запада тянули время, занимались крючкотворством, поощряли неонацистов на террористические действия в Донбассе. ...Помним мы и о потугах киевского режима заполучить ядерное оружие. США и НАТО ускоренно разворачивали военные базы, секретные биолаборатории, готовя порабощенную Украину к большой войне... Они играли на жизнях людей — играли краплеными картами. Также бессовестно вели себя, разрушая Югославию, Ливию, Сирию. Привыкли, что им все позволено», - отметил российский лидер.
«Угроза нарастала с каждым днем. Не было сомнений, что к февралю все было готово к карательной кровавой акции в Донбассе... Я хочу подчеркнуть — это они развязали войну, а мы использовали силу, и используем, чтобы ее остановить», - сказал Путин.
* * * 13:08
Президент РФ Владимир Путин обращается с посланием Федеральному собранию. Церемония оглашения проходит в Москве в Гостином дворе.
«Сегодняшним посланием я выступаю в сложное, рубежное время, важнейших исторических событий, которые определяют будущее нашего народа, когда на каждом из нас лежит колоссальная ответственность», - заявил президент РФ.
Путин добавил, что Россия будет шаг за шагом решать задачи «военной операции» в Украине.