Адвокат Саакашвили обжаловал решение суда

Адвокат экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Шалва Хачапуридзе обжаловал в Тбилисском апелляционном суде решение суда низшей инстанции об отказе в освобождении его подзащитного по состоянию здоровья.

«Судья не разделил доводы о состоянии здоровья Саакашвили. Он говорит, что да, он тяжело болен, однако исполнение наказания не должно быть отсрочено. Это те вопросы, которые мы обжалуем и требуем от Тбилисского апелляционного суда аннулировать решение судьи Аревадзе», - сказал Хачапуридзе журналистам после подачи жалобы.

Судья Тбилисского городского суда Георгий Аревадзе 6 февраля отказал в ходатайстве об освобождении экс-президента по состоянию здоровья. Слушания по данному делу проводились с декабря 2022 года.