Ежегодно 21 февраля в мире отмечается Международный день родного языка. Этот праздник учредили в ЮНЕСКО с целью привлечь внимание к необходимости сохранения многоязычия в мире.

В связи с Международным днем родного языка Министерство науки и образования подготовило видеообращение местных и иностранных студентов на своем родном языке, обучающихся в нашей стране.