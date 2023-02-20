В административном здании Федерации баскетбола Азербайджана состоялась жеребьевка Кубка страны по баскетболу.

В группу «А» попали «Сабах» (Баку), AAAF (Хырдалан), «Серхедчи» (Баку) и «Гянджа». В группе «B» сыграют НТД (Баку), «Зирвя» (Астара), «Нефтчи» (Баку) и «Олимпик» (Шеки).

Соревнование пройдет с 21 по 26 марта в Спортивном центре «Серхедчи».

По итогам матчей в группах определятся четыре полуфиналиста. Финал состоится 26 марта.

Также стоит отметить, что в отличие от Баскетбольной лиги Азербайджана, где на площадке могут одновременно находиться не больше трех иностранцев, в Кубке страны лимит будет более жестким – не больше двух легионеров.