В России пройдут учения «Щит Союза»

Об этом во время брифинга с иностранными военными атташе заявил начальник Департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Беларуси по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко, сообщает БЕЛТА.

Ревенко рассказал о значительном углублении сотрудничества с Россией в интересах обеспечения обороноспособности Союзного государства. Это особенно важно в условиях противостояния текущим вызовам и угрозам, отметил он.

«Взаимодействие Беларуси и России в сфере обеспечения военной безопасности всегда развивалось продуктивно. На сегодняшний день военный союз является неотъемлемым условием для дальнейшего развития обоих государств. Тесное взаимодействие с Россией на стратегическом уровне будет продолжено и в текущем году. Планируется провести более 150 совместных мероприятий различной направленности», - заявил он.