Синоптики о погоде на среду
Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 22 февраля.
Как говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.
Сильный юго-западный ветер днем сменится на северный.
Температура воздуха ночью составит 4-6° тепла, днем - 11-16° тепла.
Атмосферное давление повысится с 755 мм до 759 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 55-65%.
В районах Азербайджана осадков не ожидается, в некоторых горных районах возможны осадки в виде снега. Местами туман. Западный ветер местами усилится.
Температура воздуха ночью составит 3-7° тепла, днем - 12-17° тепла, в горах ночью 3-8° мороза, днем - 0-3° мороза.