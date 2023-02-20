Синоптики о погоде на среду

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 22 февраля.

Как говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Сильный юго-западный ветер днем сменится на северный.

Температура воздуха ночью составит 4-6° тепла, днем - 11-16° тепла.