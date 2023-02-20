Пригожин заявил о взятии «вагнеровцами» еще одного поселка под Бахмутом

«Штурм Ягодного завершился успехом. Населенный пункт перешел под контроль «музыкантов», - говорится в Telegram-канале Пригожина.

Российский бизнесмен, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о взятии поселка Ягодное в Бахмутской городской общине Бахмутского района Донецкой области Украины.

Накануне главарь ЧВК сообщал, что «вагнеровцы» вошли в Ягодное.

По его словам, «полное овладение этим населенным пунктом позволит российским силам значительно ухудшить снабжение гарнизона Вооруженных сил Украины» в Бахмуте.

Он также отметил, что в данном поселке расположен известнейший в Донбассе лесопитомник, «которому отведена важная роль в послевоенном восстановлении лесов и садов Донбасса».