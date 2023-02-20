Премьер-министр Италии Джорджа Мелони приехала в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщило агентство АНСА.

По его сведениям, в рамках визита премьер Италии посетит Бучу и Ирпень.

Это первый визит Мелони в Украину. Днем ранее она посетила Варшаву. Мелони неоднократно заявляла о приверженности линии НАТО и ЕС по украинскому кризису. Она также заверила, что Рим продолжит оказывать Киеву помощь, в том числе военную. В июне 2022 года Украину посетил ее предшественник Марио Драги.