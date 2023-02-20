Отменена комиссия за карточные переводы в Турцию через Birbank

6 февраля в различных регионах Турции была зафиксирована серия землетрясений, приведших к многочисленным жертвам. В рамках мер по поддержке братской страны до 31 марта 2023 года отменена комиссия за переводы на карты турецких банков через Birbank.

Комиссия не будет взиматься за переводы, совершенные с любой карты Kapital Bank, но только через цифровой банк Birbank. Пользователи могут совершать указанные переводы без комиссии в пределах лимита своей карты.

Кроме того, при отправке денежных средств в Сирию через систему срочных денежных переводов Western Union с клиентов не будет взиматься комиссия. Акция продлится до 8 марта 2023 года. Дополнительно о системе Western Union, лимитах, операциях по переводам и другую информацию можно узнать по ссылке: https://kbl.az/wsunpr.