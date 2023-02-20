Отменена комиссия за карточные переводы в Турцию через Birbank
6 февраля в различных регионах Турции была зафиксирована серия землетрясений, приведших к многочисленным жертвам. В рамках мер по поддержке братской страны до 31 марта 2023 года отменена комиссия за переводы на карты турецких банков через Birbank.
Комиссия не будет взиматься за переводы, совершенные с любой карты Kapital Bank, но только через цифровой банк Birbank. Пользователи могут совершать указанные переводы без комиссии в пределах лимита своей карты.
Кроме того, при отправке денежных средств в Сирию через систему срочных денежных переводов Western Union с клиентов не будет взиматься комиссия. Акция продлится до 8 марта 2023 года. Дополнительно о системе Western Union, лимитах, операциях по переводам и другую информацию можно узнать по ссылке: https://kbl.az/wsunpr.
Следует отметить, что продолжается акция по сбору средств под названием «Türkiyə üçün bir ürək olaq» («Единым сердцем с Турцией!»), запущенная фондом Red Hearts для помощи пострадавшим от землетрясения в Турции. Поддержать акцию и сделать пожертвование в фонд можно через сайт https://redhearts.az/, цифровой банк Birbank и платежные терминалы Kapital Bank.
Также PASHA Holding и его дочерние компании, включая Kapital Bank, пожертвовали в общей сложности 1 000 000 долларов США двум ведущим учреждениям Турции (по 500 000 долларов каждому), занимающимся оказанием помощи жертвам землетрясения, — Ahbap и Управлению по предотвращению и ликвидации последствий ЧС (AFAD) при МВД Турции.
Первый цифровой банк страны Birbank имеет множество возможностей и преимуществ: удобная регистрация, управление картами и счетами, платежи, онлайн-получение карты рассрочки и кредита наличными, управление бонусами и др. Для дополнительной информации скачайте приложение Birbank, перейдите на сайт https://birbank.az или позвоните в информационный центр 196.