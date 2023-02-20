В Баку пойдет снег

В середине этой недели в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается похолодание.

Об этом заявила глава Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева.

По ее словам, осадки, которые начнутся с вечера 23 февраля на Апшеронском полуострове, 24 февраля перейдут в мокрый снег. К вечеру он постепенно прекратится.

«Минимальная температура воздуха будет близка к нулю», - отметила Тагиева.