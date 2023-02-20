Сахиба Гафарова ответила председателю Европарламента

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе парламента, в письме Гафаровой говорится, что члены азербайджанского парламента, представленные также в механизмах международного сотрудничества, имеют право свободно выражать свое мнение по вопросам, входящим в их компетенцию. Цензура в азербайджанском парламенте недопустима, подчеркнула Гафарова.

В ответном письме говорится, что представители Милли Меджлиса в Европейском союзе Комитета парламентского сотрудничества ЕС-Азербайджан, основываясь на намерении расширить диалог с европейскими партнерами, активно взаимодействовали со своими коллегами и работали над новыми инициативами, направленными на развитие взаимовыгодного сотрудничества.

«Мы хотели бы видеть такое же отношение со стороны Европейского парламента. Ложные, предвзятые и односторонние обвинения, выраженные в предвзятых заявлениях и резолюциях, не могут рассматриваться как конструктивная критика и не служат целям, изложенным выше. Кроме того, Комитет должен стать платформой, помогающей укреплять сотрудничество посредством совместных усилий между Милли Меджлисом и Европейским парламентом», - говорится в письме.