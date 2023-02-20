Оппозиция Турции о кандидате в президенты

Альянс 6 оппозиционных партий Турции намерен объявить имя единого кандидата в президенты только после прояснения ситуации с календарем выборов.

По ее данным, партии провели очередное заседание в субботу, на нем обсуждались вопросы, связанные с ситуацией в стране.

«Представители партий после заседания заявили, что выборы, согласно Конституции, должны состояться не позже 18 июня. Вероятность того, что они состоятся 14 мая, невелика... Партии раскроют имя кандидата, как только будет определена дата голосования», - отмечается в публикации.

В альянсе отметили, что будут бороться против отсрочки выборов.

Очередное заседание альянса намечено на 2 марта.

Ранее телеканал Habertürk со ссылкой на источники в возглавляемой президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом Партии справедливости и развития и Партии национального единства (ПНЕ), которые формируют правящую коалицию «Народный альянс», сообщал, что власти Турции не собираются переносить президентские выборы из-за землетрясений и выступают за их проведение 14 мая.