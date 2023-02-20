Генерал-майор Оруджев предстанет перед судом

Отметим, что в декабре 2021 года Генпрокуратурой были приняты решения о возобновлении производства по уголовным делам, связанным с «Тертерским делом». Исполняющий обязанности начальника управления идеологической работы и морально-психологического обеспечения Главного управления личного состава Министерства обороны генерал-майор Бекир Оруджев, подозреваемый в причастности к преступлению, был арестован в прошлом году.

Оруджев был привлечен к уголовной ответственности по статьям 126.3 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), 145.3 (незаконное лишение свободы), 293.3 (жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наказание, не считающееся пыткой, истязанием), 341.2.2 (превышение должностных полномочий) и 341.2.3 (злоупотребление властью, превышение или бездействие власти) УК Азербайджана и арестован решением суда.