ОАО «Азеришыг» прокладывает новую электрическую сеть с использованием современного оборудования, в местности именуемой «новый массив» в поселке Масазыр Апшеронского района. При этом демонтируется старая сеть, проложенная кустарным способом.

В пресс-службе ОАО «Азеришыг» сообщили, что ранее в данной местности не было централизованной инфраструктуры подачи электроэнергии: в результате часто происходили хищения.

В рамках строительных работ планируется прокладка более 1 километра ЛЭП 10 кВ и 4 километров ЛЭП 0,4 кВ. При этом будут установлены комплектные трансформаторные подстанции разной мощности.

Как сообщил начальник отдела эксплуатации Апшеронского регионального управления энергоснабжения и продаж ОАО «Азеришыг» Гадир Гасанов, для снабжения жилого массива электроэнергией на высоте 1200 метров строится высоковольтная линия. При этом в пределах массива строится сеть 0,4 кВ протяженностью 3600 метров.

По словам Гасанова, помимо этого нового жилого массива Масазыр, на территории поселка Гобу созданы новые узлы электроснабжения, построена линия электропередач 0,4 кВ протяженностью в 5 километров. Также продолжается реконструкция электросети в селе Чайлы Апшеронского района.

Мурад Оруджев, начальник отдела закупок и баланса электроэнергии ОАО «Азеришыг», заявил, что проложенная кустарным образом сеть не только представляла опасность для самих жителей, но и приводила к потере электроэнергии.

«Потери электроэнергии в Апшеронском районе в прошлом году составили 21 миллион кВтч, что эквивалентно почти 2 миллионам манатов. Одной из основных причин убытков в этих районах стало незаконное использование электроэнергии без установки счетчиков. Теперь, с созданием современной электросети, эти случаи будут устранены, в результате снизятся потери электроэнергии», - сказал он.