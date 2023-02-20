Байден внесет правки в свое выступление в Польше после речи Путина

Пока президент РФ Владимир Путин выступал со своей воинственной речью в Москве, в столице Польши монтировали сцену для ответной речи главы Белого дома Джо Байдена.

Согласно сообщению журналиста BBC, представители Белого дома рассказали, что президент США послушает речь Путина и вполне возможно внесет какие-то правки в свое выступление, которое должно состояться этим вечером.

Накануне обращения российского президента его пресс-секретарь Дмитрий Песков сказал, что Путин едва ли будет лично следить за визитом президента США Джо Байдена в Польшу, хотя вся информация ему будет доложена. По словам Пескова, в Кремле будут очень внимательно наблюдать за тем, что будет происходить в Польше. При этом он предположил, что с большой долей вероятности "это будет продолжение концентрации русофобии и взаимного убеждения в новых поставках вооружений и нового нагнетания напряженности".