Азербайджанские военнослужащие-женщины оказывают психологическую поддержку пострадавшим от землетрясения в Турции, которые на данный момент размещены в палатках в провинции Кахраманмараш.

Как сообщает haqqin.az со ссылкой на турецкую прессу, 4 психолога посетили палаточный городок и ухаживают за пострадавшими от землетрясения, особенно за детьми. Психолог-капитан Бриллиант Абдуллаева рассказала, что во время поисково-спасательных работ она с коллегами начала оказывать психологическую помощь тем, кто потерял близких.

Психолог-лейтенант Тарана Гурбанова сообщила, что приехала в Турцию в качестве сотрудника МЧС. «Очень сложно столкнуться с такой картиной. Да, мы психологи, но мы не можем контролировать эмоции», - рассказала она.