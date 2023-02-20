Министерство иностранных дел РФ вызвало посла США в Москве Линн Трейси и совершило «демарш в связи с расширяющейся вовлеченностью США в боевые действия» на стороне Украины, говорится в заявлении МИД.

Российская сторона заявила в переданной ноте протеста, что США «накачивают» украинскую армию вооружениями и передают целеуказания для ударов по российским объектам, что «наглядно доказывают несостоятельность и лживость утверждений американской стороны, что США не являются стороной конфликта».

«Особо отмечено, что для деэскалации обстановки Вашингтон должен предпринять шаги, предполагающие вывод американо-натовских военных и техники, а также прекращение враждебной антироссийской активности», — говорится в сообщении МИД РФ.

Посольство США в Москве пока не комментирует произошедшее.