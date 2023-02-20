Россия требует от США вывести из Украины «американо-натовских военных и технику» обновлено 16:22
Министерство иностранных дел РФ вызвало посла США в Москве Линн Трейси и совершило «демарш в связи с расширяющейся вовлеченностью США в боевые действия» на стороне Украины, говорится в заявлении МИД.
Российская сторона заявила в переданной ноте протеста, что США «накачивают» украинскую армию вооружениями и передают целеуказания для ударов по российским объектам, что «наглядно доказывают несостоятельность и лживость утверждений американской стороны, что США не являются стороной конфликта».
«Особо отмечено, что для деэскалации обстановки Вашингтон должен предпринять шаги, предполагающие вывод американо-натовских военных и техники, а также прекращение враждебной антироссийской активности», — говорится в сообщении МИД РФ.
Посольство США в Москве пока не комментирует произошедшее.
* * * 15:40
Посла США в Москве Линн Трейси вызвали в МИД России, ей выразили протест в связи с «расширением вовлеченности США в боевые действия на стороне Киева», сообщают российские телеграм-каналы.
Как заявили послу, «Вашингтон должен предпринять шаги, предполагающие вывод военных и техники, прекращение враждебной антироссийской активности, а также дать объяснение по поводу взрывов на «Северных потоках».