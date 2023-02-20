Эрдоган снова отправился в зону бедствия

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отбыл во вторник в зону разрушительных землетрясений с эпицентром в турецком Кахраманмараше. Президента в поездке сопровождает председатель Партии националистического движения Турции Девлет Бахчели, передает Anadolu.

Турецкий лидер посетит провинцию Османие, после чего направится в провинцию Газиантеп, где ознакомится с работами по устранению последствий бедствия в городах Нурдагы и Ислахиее.

Президент пообщается также с жителями пострадавших районов.