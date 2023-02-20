Рекордное число россиян сбежали в США

Почти 22 тысячи россиян пытались въехать в Соединенные Штаты через южную границу страны в 2022 году, передает американский телеканал CNN.

"Согласно данным Таможенной и пограничной службы США, число россиян, въехавших в США, увеличилось на 4560%, если сравнивать 2020 и 2022 финансовые годы. В 2020 году южную границу США пересекли 467 россиян. А в 2022 году — 21 763", — говорится в материале телеканала.

Отмечается, что число граждан России, пожелавших въехать в Соединенные Штаты, увеличилось втрое после объявленной в сентябре мобилизации. Так, в августе 2022 года американскую границу пересекли 1 645 россиян, а в январе этого года — 4 509.

Согласно анализу правительственных данных, проведенному специалистами Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) Сиракузского университета, количество заявок от россиян на иммиграционные визы увеличилось почти в четыре раза с августа по декабрь 2022 года. Так, в декабре 2022 года Министерство внутренней безопасности США (DHS) выдало россиянам 6 991 уведомление о явке в иммиграционный суд по сравнению с 1 799 в августе 2022 года.