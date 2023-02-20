Представитель правительства России заговорил по-азербайджански. А посол России задался вопросом…

Отдел информации 15:58

В Баку в конференц-зале отеля Hilton начал работу Круглый стол на тему: «Азербайджан – место стыковки интеграционных инициатив в Евразии». Организаторами мероприятия выступили Евразийский экспертно-аналитический центр, Посольство Российской Федерации в Азербайджане, Институт экономики, менеджмента и бизнеса при поддержке Торгового представительства Российской Федерации в Азербайджане. Информационным спонсором мероприятия является информационно-аналитический портал haqqin.az.

На конференции приняли участие посол России в Азербайджане Михаил Бочарников, посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов, посол Кыргызстана в Азербайджане Кайрат Осмоналиев, советник посольства Китая в Азербайджане Ма Чи, представители посольств Узбекистана, Беларуси, Таджикистана, депутаты Милли Меджлиса Эльшад Мирбашир и Фазиль Мустафа, представители правительства России… Конференцию открыл вступительным словом руководитель Евразийского экспертно-аналитический центра, директор Института экономики, менеджмента и бизнеса, профессор Эльшад Мамедов. По словам Э.Мамедова, после урегулирования национальных проблем и этнических конфликтов страны региона должны усилить экономические связи и обусловить региональную экономическую интеграцию. Мамедов выразил удовлетворенность расширением состава участников традиционных круглых столов, посвященных евразийским интеграционным процессам.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Азербайджанской Республике Михаил Бочарников отметил, что на евразийском пространстве действует множество интеграционных форматов. Посол особо подчеркнул участие премьер-министра Азербайджана Али Асадова на заседании Межправительственного Совета Евразийского экономического союза. По словам посла, подход ЕврАзЭС – довольно гибкий, включающий формирование сотрудничества со странами, которые не входят в союз. Речь идет о диалоге и заключении соглашений о создании и расширении зон свободной торговли. На конференции выступил и председатель партии Vatan («Родина») Турецкой Республики Догу Перинчек. Перинчек рассказал об историческом наследии евразийской модели интеграции. «Это особая культура, своеобразная философия, политическое наследие», - сказал Д.Перинчек. Турецкий политик напомнил об особой роли Турции в разрешении карабахской проблемы и посредническую роль России в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта.

Турецкий политик процитировал великого русского поэта Александра Блока: «Миллионы — вас. Нас — тьмы, и тьмы, и тьмы. Попробуйте, сразитесь с нами! Да, скифы — мы! Да, азиаты — мы, С раскосыми и жадными очами!» Основным докладчиком выступил заместитель руководителя Секретариата вице-премьера России, дипломат Федор Валентинович Черницын. Участники конференции с удивлением восприняли выступление Черницына, начавшего свою речь с поздравительной речи на азербайджанском языке по случаю Су Чершенбе. Затем Черницын перешел к главным концептуальным вопросам повестки дня. В первую очередь доклачик заговорил о возрастающей роли Турции в мире и регионе: «В мире новых многочисленных центров силы – суверенных государств и их интеграционных объединений, которых не устраивает разделение мира на первый, второй и третий. Яркий пример тому – Турецкая Республика, дружественная Азербайджану страна, чей лидер выступает с концепцией «Мир больше пяти». Представитель российского правительства коснулся реализации современных интеграционных проектов в Евразии при активной роли России, Китая, Индии и Турции в рамках организаций - Евразийский экономический союз, Шанхайская организация сотрудничества, Один Пояс – Один Путь и Организация тюркских государств.

Докладчик заговорил и о роли Азербайджана в евразийских интеграционных проектах, который так же, кстати, как и Турция имеет статус партнера по диалогу. По его словам, для Азербайджана проект «Пояс и Путь» стал возможностью расширения географии внешнеэкономических связей: «Азербайджан со своим уникальным и супервыгодным географическим положением играет важную роль в развитии этого интеграционного проекта. Инициатива Азербайджана, Грузии и Турции по постройке железной дороги Баку - Тбилиси - Карс позволила замкнуть «Пояс и Путь» через порты Актау и Баку и обеспечить связанность с транспортной инфраструктурой Турецкой Республики». Федор Черницын считает, что евразийский интеграционный процесс имеет большую важность для Азербайджана: «Мы не просто соседи, но очень значимые друг для друга торговые партнеры», - добавил докладчик. Черницын подробно остановился и на основных показателях азербайджано-российского экономического сотрудничества: «Приведу данные по российско-азербайджанским внешнеэкономическим связям с учетом того, что объемы российской экономики самые крупные в ЕАЭС. За 11 месяцев 2022 г. российско-азербайджанский товарооборот вырос на 24,8% и составил 3,7 млрд долл. Россия на первом месте в топ-5 покупателей ненефтяной продукции из Азербайджана. По итогам января-ноября 2022 г. мы закупили азербайджанских товаров на 880 млн долларов, при этом минеральные продукты составляют лишь 3,5% от этого. То есть продукция ненефтяных отраслей азербайджанской экономики – это 96,5% российского импорта.