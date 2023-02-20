Представитель правительства России заговорил по-азербайджански. А посол России задался вопросом…
В Баку в конференц-зале отеля Hilton начал работу Круглый стол на тему: «Азербайджан – место стыковки интеграционных инициатив в Евразии».
Организаторами мероприятия выступили Евразийский экспертно-аналитический центр, Посольство Российской Федерации в Азербайджане, Институт экономики, менеджмента и бизнеса при поддержке Торгового представительства Российской Федерации в Азербайджане.
Информационным спонсором мероприятия является информационно-аналитический портал haqqin.az.
На конференции приняли участие посол России в Азербайджане Михаил Бочарников, посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов, посол Кыргызстана в Азербайджане Кайрат Осмоналиев, советник посольства Китая в Азербайджане Ма Чи, представители посольств Узбекистана, Беларуси, Таджикистана, депутаты Милли Меджлиса Эльшад Мирбашир и Фазиль Мустафа, представители правительства России…
Конференцию открыл вступительным словом руководитель Евразийского экспертно-аналитический центра, директор Института экономики, менеджмента и бизнеса, профессор Эльшад Мамедов.
По словам Э.Мамедова, после урегулирования национальных проблем и этнических конфликтов страны региона должны усилить экономические связи и обусловить региональную экономическую интеграцию. Мамедов выразил удовлетворенность расширением состава участников традиционных круглых столов, посвященных евразийским интеграционным процессам.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Азербайджанской Республике Михаил Бочарников отметил, что на евразийском пространстве действует множество интеграционных форматов. Посол особо подчеркнул участие премьер-министра Азербайджана Али Асадова на заседании Межправительственного Совета Евразийского экономического союза. По словам посла, подход ЕврАзЭС – довольно гибкий, включающий формирование сотрудничества со странами, которые не входят в союз. Речь идет о диалоге и заключении соглашений о создании и расширении зон свободной торговли.
На конференции выступил и председатель партии Vatan («Родина») Турецкой Республики Догу Перинчек.
Перинчек рассказал об историческом наследии евразийской модели интеграции. «Это особая культура, своеобразная философия, политическое наследие», - сказал Д.Перинчек. Турецкий политик напомнил об особой роли Турции в разрешении карабахской проблемы и посредническую роль России в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта.
Турецкий политик процитировал великого русского поэта Александра Блока:
«Миллионы — вас. Нас — тьмы, и тьмы, и тьмы.
Попробуйте, сразитесь с нами!
Да, скифы — мы! Да, азиаты — мы,
С раскосыми и жадными очами!»
Основным докладчиком выступил заместитель руководителя Секретариата вице-премьера России, дипломат Федор Валентинович Черницын. Участники конференции с удивлением восприняли выступление Черницына, начавшего свою речь с поздравительной речи на азербайджанском языке по случаю Су Чершенбе.
Затем Черницын перешел к главным концептуальным вопросам повестки дня. В первую очередь доклачик заговорил о возрастающей роли Турции в мире и регионе: «В мире новых многочисленных центров силы – суверенных государств и их интеграционных объединений, которых не устраивает разделение мира на первый, второй и третий.
Яркий пример тому – Турецкая Республика, дружественная Азербайджану страна, чей лидер выступает с концепцией «Мир больше пяти».
Представитель российского правительства коснулся реализации современных интеграционных проектов в Евразии при активной роли России, Китая, Индии и Турции в рамках организаций - Евразийский экономический союз, Шанхайская организация сотрудничества, Один Пояс – Один Путь и Организация тюркских государств.
Докладчик заговорил и о роли Азербайджана в евразийских интеграционных проектах, который так же, кстати, как и Турция имеет статус партнера по диалогу. По его словам, для Азербайджана проект «Пояс и Путь» стал возможностью расширения географии внешнеэкономических связей: «Азербайджан со своим уникальным и супервыгодным географическим положением играет важную роль в развитии этого интеграционного проекта. Инициатива Азербайджана, Грузии и Турции по постройке железной дороги Баку - Тбилиси - Карс позволила замкнуть «Пояс и Путь» через порты Актау и Баку и обеспечить связанность с транспортной инфраструктурой Турецкой Республики».
Федор Черницын считает, что евразийский интеграционный процесс имеет большую важность для Азербайджана: «Мы не просто соседи, но очень значимые друг для друга торговые партнеры», - добавил докладчик.
Черницын подробно остановился и на основных показателях азербайджано-российского экономического сотрудничества: «Приведу данные по российско-азербайджанским внешнеэкономическим связям с учетом того, что объемы российской экономики самые крупные в ЕАЭС.
За 11 месяцев 2022 г. российско-азербайджанский товарооборот вырос на 24,8% и составил 3,7 млрд долл.
Россия на первом месте в топ-5 покупателей ненефтяной продукции из Азербайджана. По итогам января-ноября 2022 г. мы закупили азербайджанских товаров на 880 млн долларов, при этом минеральные продукты составляют лишь 3,5% от этого. То есть продукция ненефтяных отраслей азербайджанской экономики – это 96,5% российского импорта.
Россия – крупнейший потребитель азербайджанской сельхозпродукции. Наши инвестиции в Азербайджан достигают 4,5 млрд долл., азербайджанские в Россию – 1,5 млрд долл. Объем трансграничных переводов физических лиц из России в Азербайджан составляет порядка 1 млрд долл.
Стратегическим проектом сотрудничества Азербайджана с государствами-членами ЕАЭС является транспортная сфера, а именно реализация потенциала западного маршрута МТК «Север – Юг», обеспечивающего экономическую связанность континента.
Объем грузов по этому маршруту может достичь 30 млн тонн ежегодно. Основные работы по налаживанию маршрута уже завершены, в том числе расширена пропускная способность автомобильных пунктов пропуска на российско-азербайджанской границе.
Расчеты специалистов показывают, что этот маршрут будет на 30% дешевле и на 40% короче существующих маршрутов. Поэтому этот торговый путь, который обеспечивает связь Севера и Юга Евразии, России, государств-членов ЕАЭС и ШОС, имеет все шансы стать магистральной торговой артерией Евразии в 21 веке.
Кроме того, надо понимать, что торговля и экономическая кооперация в рамках ЕАЭС развивается между людьми, которые очень хорошо понимают друг друга. В этом смысле страны ЕАЭС и Азербайджан имеют конкурентное преимущество. Мы все принадлежим к большой евразийской цивилизации, куда входят и славянские, и тюркские, и финно-угорские народы, и народы Кавказа. А древняя кавказско-албанская государственность – это одно из цивилизационных начал не только Азербайджана, но и многонациональной России. Это великое историческое наследие, которое связывает земли современных Азербайджана и Дагестана. Надо беречь и рекультивировать нашу общую древнюю историю. Это и делается. Постепенно, шаг за шагом.
На современном этапе у Азербайджанской Республики выстроены или есть готовность выстраивать конструктивные и дружественные отношения со всеми государствами-членами ЕАЭС».
Затем за круглым столом прошли прения, в которых приняли участие депутат Милли Меджлиса Эльшад Мирбашир, азербайджанские политологи, аналитики, эксперты, представители азербайджанской общественности…