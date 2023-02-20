Нефть и золото Африки и Востока принесли Пригожину $250 млн

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин за четыре года, предшествовавших вторжению в Украину, получил $250 млн прибыли от добычи природных ресурсов, сообщает Financial Times со ссылкой на корпоративные документы.

Согласно проведенному изданием расследованию, Пригожин, против которого западные страны ввели санкции, зарабатывает на добыче нефти, газа, алмазов и золота в Африке и на Ближнем Востоке. Журналисты FT изучили банковские счета компаний, связанных с ЧВК, как тех, что находятся под санкциями, так и тех, что нет. При этом расследователи не касались бизнеса Пригожина в России.

В январе Минфин США объявил ЧВК Вагнера транснациональной криминальной организацией, причастной к «преступным действиям, в том числе массовым казням, изнасилованиям, похищениям детей и физическим издевательствам».