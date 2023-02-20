Минздрав получил часть полномочий Минмолодежи и спорта

Упразднены полномочия Министерства молодежи и спорта разрешать терапевтическое использование, создавать дисциплинарные и апелляционные учреждения и утверждать их положения в рамках борьбы против применения допинговых средств и методов в спорте.

Об этом говорится в поправке, внесенной указом президента Ильхама Алиева в Положение о Министерстве молодежи и спорта.

Другим указом главы государства полномочия в этой сфере переданы Министерству здравоохранения с внесением поправки в указ «О применении Закона Азербайджана «О борьбе против применения допинговых средств и методов в спорте».