В Беларуси могут казнить чиновников за госизмену

В Беларуси может быть введена смертная казнь для должностных лиц за госизмену.

Депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси, являющейся нижней палатой парламента, приняли во втором чтении проект закона, который предусматривает в том числе введение смертной казни для должностных лиц за совершение измены государству, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.