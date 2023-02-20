Пригожин обвинил Герасимова и Шойгу в попытке уничтожить «Вагнер»

Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов и министр обороны РФ Сергей Шойгу пытаются уничтожить ЧВК «Вагнер», запрещая поставлять формированию боеприпасы и даже саперные лопатки, утверждает основатель армии наемников и зеков Евгений Пригожин.

«Начальник Генштаба и министр обороны раздают направо и налево команды, в которых говорится, чтобы ЧВК «Вагнер» не только боеприпасов не давать, а в том числе не помогать авиатранспортом. Сейчас пришла информация, что вычеркнули получение саперных лопаток, чтобы парни могли ими окапываться… Идет прямое противодействие, это не что иное, как попытка уничтожить ЧВК «Вагнер», — сказал Пригожин в аудиосообщении, которое опубликовала его пресс-служба.

Накануне он также в аудиосообщении рассказал, что ему не удается решить проблему «снарядного голода» для своих наемников, «несмотря на все свои знакомства и связи». «Все кивают куда-то наверх и говорят: «Вы же знаете, Евгений Викторович, у вас непростые отношения вон там. Вам надо извиниться и повиниться, тогда ваши бойцы получат боеприпасы». Перед кем извиниться? Кому повиниться? 140 млн россиян, пожалуйста, скажите, перед кем я должен извиниться, чтобы мои парни погибали в два раза реже?» — сказал Пригожин.