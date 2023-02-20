США ответили на «абсурдные» заявления Путина

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан назвал «абсурдными» обвинения президента РФ Владимира Путина в адрес Запада, передает Deutsche Welle.

«Никто не нападает на Россию. Есть некий абсурд в представлении о том, что Россия находится под какой-то военной угрозой со стороны Украины или кого-либо еще», - сказал Салливан журналистам.

По его словам, решение начать войну в Украине было выбором Путина. «Россия прекращает войну в Украине и возвращается домой - война заканчивается. Но если Украина прекращает воевать, а Соединенные Штаты и коалиция перестают помогать ей воевать - тогда Украина исчезает с карты», - добавил он.