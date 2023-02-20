Израиль и ОАЭ совместно разработали беспилотный военный корабль видео
Израильский концерн «Авиационная промышленность» (IAI) и «Судостроительная компания Абу-Даби» (ADSB), госпредприятие Объединенных Арабских Эмиратов, на проходящей в Абу-Даби выставке морских вооружений NAVDEX презентовали первую совместную разработку, сообщает IsraelDefence.
Это 17-метровый безэкипажный патрульный катер, способный выполнять как военные, так и гражданские задачи. Катер может управляться дистанционно или вообще действовать без участия человека по заранее определенным алгоритмам с применением технологий искусственного интеллекта.
Во время осуществления проекта конструированием корабля занималось ADSB, а израильский концерн отвечал за оснащение электроникой, радарными системами, управлением и за программное обеспечение.
Такие суда можно использовать для морского патрулирования, они способны обнаруживать различные угрозы, в том числе морские мины и подводные лодки, собирать разведывательную информацию, оснащены дистанционно управляемыми пулеметами. В гражданском секторе его можно применять для различных задач: мониторинга загрязнения акватории, спасательных работ, тушения пожаров и других.
In historic first, Israel and the UAE participated in a joint naval demonstration🇦🇪🌊🇮🇱— Israel Aerospace Industries (@ILAerospaceIAI) February 20, 2023
@_edgegroup, ADSB and IAI held an unmanned maritime demonstration today where they performed a range of military and commercial missions at #NAVDEX in Abu Dhabi. pic.twitter.com/XXHRuoeARR