В рамках международной оборонной выставки-конференции IDEX-2023, проходящей 20-24 февраля в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты), состоялась встреча министра оборонной промышленности Азербайджана Мадата Гулиева с руководителем израильской компании Aeronautics Моше Элазаром.

На встрече состоялся обмен мнениями по дальнейшему расширению сотрудничества между Aeronautics и Миноборонпромом в области совместного производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Затем Мадат Гулиев встретился с министром обороны Марокко Абдулатифом Луди. На встрече было обсуждено текущее состояние отношений между двумя странами в военно-технической сфере и перспективы дальнейшего сотрудничества.