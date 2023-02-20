Мамедов и Султанов решили продавать героин, но...

Как сообщает корреспондент haqqin.az, двоюродные братья Мамедов и Султанов действовали не одни: их поставщиком был гражданин Ирана, некий «Мохаммед», личность которого следствию выявить не удалось.

В Баку завершился судебный процесс по уголовному делу 37-летнего Сабухи Мамедова и 35-летнего Салеха Султанова, жителей Баку, обвиняемых в незаконном обороте наркотических средств в крупном размере.

Отмечается, что мужчины привезли в Баку 9 килограммов наркотиков, спрятанных в Кюрдамирском районе. Оба они были задержаны в столице 6 февраля прошлого года и доставлены в Главное управление по борьбе с наркотиками. В ходе досмотра у них обнаружили по 100 граммов, а в автомобиле, которым управлял Мамедов, – килограмм героина.

Обыск продолжился в квартире Мамедова. Там обнаружили еще 8 килограммов героина.

Несмотря на это, виновным себя Сабухи Мамедов по предъявленным ему обвинениям не признал и заявил, что его задержали по ошибке. Любопытно, что на следствии он говорил совсем иное и не отрицал, что они с Салимовым употребляют и продают наркотики, приобретаемые у «Мохаммеда». Последнюю посылку необходимо было забрать из Кюрдамирского района.

«Наркотики мы забрали и привезли часть в указанное место в Баку. За это рассчитывали получить тысячу манатов. Себе мы забрали по сто граммов. Остальное я привез домой и спрятал».

Позже иранец поручил Мамедову доставить по указанному адресу еще килограмм героина из полученной партии. Именно тогда Мамедова и Султанова задержали правоохранители.

Аналогичные показания в ходе следствия дал и Султанов, также отрицавший свою вину в суде. Его приговорили к 10 с половиной годам, а Сабухи Мамедова - к 11 с половиной годам лишения свободы.