Генсек НАТО о гарантиях безопасности для Украины

Будущее Украины - с евроатлантической семьей, и после войны нужны будут долгосрочные договоренности для ее безопасности, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе с участием главы МИД Украины Дмитрия Кулебы и высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозепа Борреля.

«Мы должны дать понять, что будущее Украины - в евроатлантической семье. Когда война закончится, мы должны установить долгосрочные договоренности для безопасности Украины, чтобы обеспечить то, что Россия не продолжит ломать европейскую безопасность, и чтобы разорвать круг российской агрессии», - заявил генсек НАТО.

Он также повторил, что НАТО будет продолжать стоять с Украиной столько, сколько потребуется.